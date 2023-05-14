Гукасян Сусана Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГукасян Сусана Альбертовна

Гукасян Сусана Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1968

Отец: Гукасян Альберт Оганесович

Мать: Хуршудян Амаля Григорьевна