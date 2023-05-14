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Гукасян Сусана Альбертовна
Гукасян Сусана Альбертовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.1968
Пол
Женский
Отец
Гукасян Альберт Оганесович
1940 г.р.
Мать
Хуршудян Амаля Григорьевна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1968
Отец:
Гукасян Альберт Оганесович
Мать:
Хуршудян Амаля Григорьевна
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