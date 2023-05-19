Некрасова (-) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Анна Семеновна

Некрасова (-) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1875

Сын: Некрасов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно