Нужнева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Карцев Федор Ильич

Мать: Евдокия Карцева

Смерть
Неизвестно
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