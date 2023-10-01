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Нужнева Мария
Нужнева Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Карцев Федор Ильич
1895 г.р.
Мать
Евдокия Карцева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Карцев Федор Ильич
Мать:
Евдокия Карцева
Смерть
Неизвестно
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