Захарова (Пеледова) Мария Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1948
Сын: Захаров Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1951
Дочь: Хомутова Александра Леонидовна
Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1953
Дочь: Смирнова Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1958
Сын: Захаров Виталий Леонидович
Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович
Работа или профессия
Неизвестно