Захарова (Пеледова) Мария Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Пеледова) Мария Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1948

Сын: Захаров Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1951

Дочь: Хомутова Александра Леонидовна

Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1953

Дочь: Смирнова Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1958

Сын: Захаров Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Захаров Леонид Иванович

Работа или профессия
Неизвестно