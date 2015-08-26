Гуров Илья Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1987
Дата смерти26.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.08.2015