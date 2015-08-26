Гуров Илья Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуров Илья Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1987

Дата смерти

26.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.08.2015