Таторшев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1964
Рождение ребёнка
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Васильевна
Смерть
Неизвестно