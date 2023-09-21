Таторшев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таторшев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Васильевна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Васильевна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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