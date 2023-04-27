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von Looz Jacques

Место рождения

Rethel, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine France

Дата рождения

1317

Дата смерти

24.01.1374

Пол

Мужской

Отец

Около 1290 г.р.

Мать

Около 1292 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1317

Отец: Van Loon Jan III

Мать: De Walhain Mahaut

Rethel, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine France
Рождение ребёнка
1354

Дочь: De Looz-Agimont Mary V

Мать ребёнка: Von Berperg Kunigunde

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.1374