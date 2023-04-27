von Looz Jacques
Место рожденияRethel, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine France
Дата рождения1317
Дата смерти24.01.1374
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1317
Отец: Van Loon Jan III
Мать: De Walhain Mahaut
Rethel, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine France
Рождение ребёнка
1354
Дочь: De Looz-Agimont Mary V
Мать ребёнка: Von Berperg Kunigunde
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.1374