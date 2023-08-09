Григорьева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Григорьева Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
10.01.1916 ст.
Дочь: Григорьева Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Григорьев Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно