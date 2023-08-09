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Григорьева Анна Васильевна

Место рождения

Моденово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Моденово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Григорьева Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев Федор Григорьевич

Моденово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1916 ст.

Дочь: Григорьева Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Григорьев Федор Григорьевич

Моденово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно