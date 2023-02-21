Гордей Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордей Евдокия Максимовна

Гордей Евдокия Максимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Гордей Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1901

Сын: Цыро Антон Андреевич

Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Елена Андреевна

Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыро Егор Андреевич

Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыро Иван Андреевич

Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Анна Андреевна

Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович

Смерть
1985