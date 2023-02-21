Гордей Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Гордей Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1901
Сын: Цыро Антон Андреевич
Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Елена Андреевна
Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыро Егор Андреевич
Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыро Иван Андреевич
Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Анна Андреевна
Отец ребёнка: Цыро Андрей Федорович
Смерть
1985