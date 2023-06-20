Ваганова (Прядеина) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаганова (Прядеина) Татьяна Семеновна

Ваганова (Прядеина) Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1871 ст.

Муж: Ваганов Матвей Никонович

Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Венчались 8.11.1871 г. в Свято-Троицкой церкви села Харловского.
Рождение ребёнка
19.10.1872 ст.

Сын: Ваганов Артемий Матвеевич

Отец ребёнка: Ваганов Матвей Никонович

Ваганова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно