Ваганова (Прядеина) Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1871 ст.
Харловское, Ирбитское, Свердловская область
Венчались 8.11.1871 г. в Свято-Троицкой церкви села Харловского.
Рождение ребёнка
19.10.1872 ст.
Сын: Ваганов Артемий Матвеевич
Отец ребёнка: Ваганов Матвей Никонович
Ваганова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно