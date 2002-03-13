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Махорин Данила Васильевич
Махорин Данила Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.03.2002
Пол
Мужской
Отец
Махорин Василий Леонидович
1976 г.р.
Мать
Махорина - Шеринова Юлия Валерьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.2002
Отец:
Махорин Василий Леонидович
Мать:
Махорина - Шеринова Юлия Валерьевна
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