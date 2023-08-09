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Чупряков Илья Александрович

Место рождения

Шершалан, Сюкеевская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

10.06.1923

Дата смерти

29.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923

Отец: Чупряков Александр Лукич

Мать: не указана

Шершалан, Сюкеевская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1955

Дочь: Чупрякова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Жимоловская Тамара Владимировна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жимоловская Тамара Владимировна

Смерть
29.01.1990
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область