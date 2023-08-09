Чупряков Илья Александрович
Место рождения
Дата рождения10.06.1923
Дата смерти29.01.1990
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923
Отец: Чупряков Александр Лукич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1955
Дочь: Чупрякова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Жимоловская Тамара Владимировна
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1990
Ноглики, Ногликский, Сахалинская область