Мельниченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельниченко Иван

Мельниченко Иван

Место рождения

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область

Дата рождения

08.07.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1936

Отец: Мельниченко Демьян

Мать: Мельниченко Антонина Степановна

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
19.10.1959

Сын: Мельниченко Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Образование
Неизвестно
Лозовое, Жаксынский район, Акмолинская область
Курсы киномехаников
Образование
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Технической Училище Карагандинское (буровой мастер)
Смерть
Неизвестно