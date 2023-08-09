Мельниченко Иван
Место рождения
Дата рождения08.07.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1936
Отец: Мельниченко Демьян
Рождение ребёнка
19.10.1959
Сын: Мельниченко Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Образование
Неизвестно
Курсы киномехаников
Образование
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Технической Училище Карагандинское (буровой мастер)
Смерть
Неизвестно