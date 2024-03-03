Джепа Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джепа Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джепа Мефодий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Около ?.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
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