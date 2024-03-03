Джепа Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джепа Мефодий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
Около ?.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Украина с.Ленинское Красноградский рн Харьковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2002