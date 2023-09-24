Ложкин Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Морозова Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Ложкина Александра Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1853
Дочь: Ложкина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ложкина Александра Николаевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно