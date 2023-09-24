Ложкин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложкин Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Морозова Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
08.01.1853

Дочь: Ложкина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ложкина Александра Николаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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