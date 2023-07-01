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Бутучел Иван Антонович
Бутучел Иван Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1987
Пол
Мужской
Отец
Бутучел Антон Иванович
1954 г.р.
Мать
Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1987
Отец:
Бутучел Антон Иванович
Мать:
Бутучел-Цернэ Валентина Ефримовна
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