Thurston (Stevens) Abigail
Место рожденияHavehill, MA
Дата рождения10.08.1788
Дата смерти28.07.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Havehill, MA
Бракосочетание
20.10.1808
Муж: Thurston Daniel
Haverhill, Essex, Massachusetts
Рождение ребёнка
13.03.1810
Дочь: Eliza Ann
Отец ребёнка: Thurston Daniel
Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
14.03.1813
Сын: Thurston Nathaniel Kimball
Отец ребёнка: Thurston Daniel
Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
27.01.1816
Сын: Thurston John Albert
Отец ребёнка: Thurston Daniel
Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
12.05.1819
Сын: Thurston George
Отец ребёнка: Thurston Daniel
Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
24.07.1829
Дочь: Mary Abigail
Отец ребёнка: Thurston Daniel
Haverhill, Essex, Massachusetts, United States
Смерть
28.07.1829