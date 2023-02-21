Thurston (Stevens) Abigail — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thurston (Stevens) Abigail

Место рождения

Havehill, MA

Дата рождения

10.08.1788

Дата смерти

28.07.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Havehill, MA
Бракосочетание
20.10.1808

Муж: Thurston Daniel

Haverhill, Essex, Massachusetts
Рождение ребёнка
13.03.1810

Дочь: Eliza Ann

Отец ребёнка: Thurston Daniel

Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
14.03.1813

Сын: Thurston Nathaniel Kimball

Отец ребёнка: Thurston Daniel

Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
27.01.1816

Сын: Thurston John Albert

Отец ребёнка: Thurston Daniel

Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
12.05.1819

Сын: Thurston George

Отец ребёнка: Thurston Daniel

Bradford, Essex, Massachusetts, United States
Рождение ребёнка
24.07.1829

Дочь: Mary Abigail

Отец ребёнка: Thurston Daniel

Haverhill, Essex, Massachusetts, United States
Смерть
28.07.1829