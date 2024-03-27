(Набиуллина) Хаерниса Булат Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Набиуллина) Хаерниса Булат Кызы

Место рождения

Верхний Наратбаш

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1906

Сын: Усманов Мозыр Усманович

Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1909

Сын: Гали Гусман Улы

Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1914

Сын: Усманов Фахрислан Усманович

Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Сын: Усманов Шарафислам Усманович

Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы

Верхний Наратбаш, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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