(Набиуллина) Хаерниса Булат Кызы
Место рожденияВерхний Наратбаш
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1906
Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы
Рождение ребёнка
03.01.1909
Сын: Гали Гусман Улы
Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы
Рождение ребёнка
14.04.1914
Сын: Усманов Фахрислан Усманович
Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы
Рождение ребёнка
1919
Сын: Усманов Шарафислам Усманович
Отец ребёнка: Усман Насыбулла Улы
Смерть
Неизвестно