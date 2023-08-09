Тюрин Платон Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Платон Семёнович

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Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.11.1816

Дата смерти

18.08.1882

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1844 по 1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1862 по 1863
Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1864 по 1865
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1865 по 1882
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
18.08.1882
Вологда, город Вологда, Вологодская область