Тюрин Платон Семёнович
Место рождения
Дата рождения19.11.1816
Дата смерти18.08.1882
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1844 по 1861
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1862 по 1863
Место жительства
С 1864 по 1865
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1865 по 1882
Смерть
18.08.1882