Лыков Каллистрат Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.05.1900
Дочь: Гликерия Каллистратовна
Мать ребёнка: Лыкова Ксения Евгеньевна
Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязнушинский
Рождение ребёнка
12.08.1901
Дочь: Васса Калистратовна
Мать ребёнка: Лыкова Ксения Евгеньевна
Челябинская обл., Кизильский р-н, с. Грязнушинский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Анастасия Калистратовна
Мать ребёнка: Лыкова Ксения Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лыков Павел Каллистратович
Мать ребёнка: Лыкова Ксения Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лыкова Ксения Евгеньевна
Смерть
Неизвестно