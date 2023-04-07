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Онисим? Федорович
Онисим? Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор Григорьевич
1735 г.р.
Мать
Пелагея Ивановна
1735 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Федор Григорьевич
Мать:
Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно
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