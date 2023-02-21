Касьянова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Отец ребёнка: Касьянов Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антимонова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Касьянов Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Федор Федорович

Смерть
Неизвестно