Королёв Пётр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Пётр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Гавриил Никитович

Мать: не указана