Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Королёв Пётр Гаврилович
Королёв Пётр Гаврилович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Королёв Гавриил Никитович
1915 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Королёв Гавриил Никитович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь