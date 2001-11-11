Ибрагимов Абсалям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Абсалям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1966

Сын: Ибрагимов Абдиманан Абсалямович

Мать ребёнка: Алимова Санара

Рождение ребёнка
27.04.?

Дочь: Ибрагимова Зера Абсалямова

Мать ребёнка: Алимова Санара

Рождение ребёнка
?.04.?

Сын: Ибрагимов Абляким Абсалямович

Мать ребёнка: Алимова Санара

Смерть
11.11.2001
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