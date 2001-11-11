Ибрагимов Абсалям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1966
Сын: Ибрагимов Абдиманан Абсалямович
Мать ребёнка: Алимова Санара
Рождение ребёнка
27.04.?
Дочь: Ибрагимова Зера Абсалямова
Мать ребёнка: Алимова Санара
Рождение ребёнка
?.04.?
Сын: Ибрагимов Абляким Абсалямович
Мать ребёнка: Алимова Санара
Смерть
11.11.2001