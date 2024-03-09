Мизитова Серафима (Хасанэ) Салаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизитова Серафима (Хасанэ) Салаховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салах

Мать: Миргаязова Фатима Миргаязовна

Рождение ребёнка
01.08.1952

Сын: Мизитов Рашит Натфуллович

Отец ребёнка: Мизитов Надфулла

Рождение ребёнка
22.03.1954

Дочь: Узакбаева Розалия Надфулловна

Отец ребёнка: Мизитов Надфулла

Рождение ребёнка
11.11.1958

Сын: Мизитов Вадим Надфуллович

Отец ребёнка: Мизитов Надфулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голыгин Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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