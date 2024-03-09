Мизитова Серафима (Хасанэ) Салаховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салах
Рождение ребёнка
01.08.1952
Сын: Мизитов Рашит Натфуллович
Отец ребёнка: Мизитов Надфулла
Рождение ребёнка
22.03.1954
Дочь: Узакбаева Розалия Надфулловна
Отец ребёнка: Мизитов Надфулла
Рождение ребёнка
11.11.1958
Сын: Мизитов Вадим Надфуллович
Отец ребёнка: Мизитов Надфулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голыгин Александр
Смерть
Неизвестно