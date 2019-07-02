Лактионов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактионов Виктор Николаевич

Место рождения

Галёнки Приморский край

Дата рождения

23.02.1950

Дата смерти

02.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Галёнки Приморский край
Рождение ребёнка
24.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лактионова Галина Савельевна

Город Амурск
Смерть
02.07.2019