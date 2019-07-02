Лактионов Виктор Николаевич
Место рожденияГалёнки Приморский край
Дата рождения23.02.1950
Дата смерти02.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Галёнки Приморский край
Рождение ребёнка
24.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лактионова Галина Савельевна
Город Амурск
Смерть
02.07.2019