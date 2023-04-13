Шандорин Михаил (Стафанов?)
Место рожденияд. Молодецкие Выселки Московской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Молодецкие Выселки Московской губернии
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шандорин Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
д. Молодецкие Выселки Московской губернии
Рождение ребёнка
1876
Сын: Шандорин Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шандорин Иван
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
После 1898