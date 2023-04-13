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Шандорин Михаил (Стафанов?)

Место рождения

д. Молодецкие Выселки Московской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Молодецкие Выселки Московской губернии
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шандорин Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Молодецкие Выселки Московской губернии
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шандорин Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шандорин Иван

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
После 1898