Рязанцева (Меркулова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1944
Дата смерти08.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1944
Рождение ребёнка
02.12.1964
Рождение ребёнка
19.01.1971
Рождение ребёнка
17.02.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
08.12.2021