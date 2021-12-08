Рязанцева (Меркулова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Меркулова) Мария Васильевна

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Место рождения

Льгов, город Льгов, Курская область

Дата рождения

11.04.1944

Дата смерти

08.12.2021

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1944

Отец: Меркулов Василий Стефанович

Мать: Меркулова Мария Павловна

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванович

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
17.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванович

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанцев Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанцев Михаил Иванович

Смерть
08.12.2021