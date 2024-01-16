Матюхина Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюхина Пелагея Алексеевна

Матюхина Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Рождение ребёнка
1904

Сын: Матюхин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Рождение ребёнка
28.11.1910

Дочь: Матюхина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Матюхин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Рождение ребёнка
1914

Сын: Матюхин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Рождение ребёнка
1919

Сын: Матюхин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.