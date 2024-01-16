Матюхина Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Рождение ребёнка
28.11.1910
Дочь: Матюхина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1911
Сын: Матюхин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Рождение ребёнка
1919
Сын: Матюхин Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Матюхин Сергей
Смерть
Неизвестно