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Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Иван Григорьевич

Мать: Варвара Семеновна

Бракосочетание
?.03.1791

Жена: Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно