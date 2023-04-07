Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Иван Григорьевич
Мать: Варвара Семеновна
Бракосочетание
?.03.1791
Жена: Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно