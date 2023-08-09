Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Сергеев

Иван Сергеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.08.1848

Жена: Дария Дорофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1849

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Дария Дорофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1854

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Дария Дорофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно