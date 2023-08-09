Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1848
Жена: Дария Дорофеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.05.1849
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Дария Дорофеева
Рождение ребёнка
24.07.1854
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Дария Дорофеева
Смерть
Неизвестно