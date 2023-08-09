Попова (Занина) Антонида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Занина) Антонида Тимофеевна

Место рождения

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.01.1941

Пол

Женский

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Рождение
07.01.1941

Отец: Занин Тимофей Яковлевич

Мать: Занина Мария Павловна

Верх-Пещерка, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
22.11.1964

Сын: Попов Валерий Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Степанович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1967

Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Степанович

Рождение ребёнка
06.05.1978

Сын: Попов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Степанович