Попова (Занина) Антонида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1941
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1941
Отец: Занин Тимофей Яковлевич
Мать: Занина Мария Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1964
Сын: Попов Валерий Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Степанович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.02.1967
Дочь: Устюжанинова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Степанович
Рождение ребёнка
06.05.1978
Сын: Попов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Степанович