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Юров Андрей Аверьянович

Место рождения

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1803 или 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЮ
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Место
Комментарий
Рождение
1803 или 1806 ст.

Отец: Юров Аверьян Захарович

Мать: Юрова Агафья

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
04.11.1823 ст.

Жена: Юрова Василиса Прокопьевна

Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1843 ст.

Сын: Юров Ефрем Андреевич

Мать ребёнка: Юрова Василиса Прокопьевна

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область