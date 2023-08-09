Юров Андрей Аверьянович
Место рождения
Дата рождения1803 или 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1803 или 1806 ст.
Отец: Юров Аверьян Захарович
Мать: Юрова Агафья
Бракосочетание
04.11.1823 ст.
Трубетчино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.03.1843 ст.
Сын: Юров Ефрем Андреевич
Мать ребёнка: Юрова Василиса Прокопьевна
Смерть
Неизвестно