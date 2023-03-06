Букин Лонгин Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин Лонгин Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1900

Сын: Букин Павел Лонгин

Мать ребёнка: Букина Матрона Павловна

Махонино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Букин Григорий Лонгинович

Мать ребёнка: Букина Матрона Павловна

Махонино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно