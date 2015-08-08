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Капкунов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1934

Дата смерти

08.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1934

Отец: Капкунов Сергей

Мать: Капкунова Анна Апполовна

Рождение ребёнка
01.08.1964

Дочь: Дудочкина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
03.09.1965

Дочь: Смирнова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1966

Сын: Капкунов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
27.12.1966

Дочь: Митронина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна

Смерть
08.08.2015
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