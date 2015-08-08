Капкунов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1934
Дата смерти08.08.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1934
Отец: Капкунов Сергей
Мать: Капкунова Анна Апполовна
Рождение ребёнка
01.08.1964
Дочь: Дудочкина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
03.09.1965
Дочь: Смирнова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1966
Сын: Капкунов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1966
Дочь: Митронина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Капкунова Елизавета Михайловна
Смерть
08.08.2015