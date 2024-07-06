Мирошниченко Ефимия Петровна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мирошниченко Ефимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

30.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулинич Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулинич Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулинич Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулинич Алексей

Отец ребёнка: Кулинич Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Мария Мироновна

Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошниченко Клавдия Мироновна

Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон

Умерла от рака, похоронена в хуторе Коржи Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирошниченко Николай Миронович

Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирошниченко Иван Миронович

Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон

Рождение ребёнка
06.05.1921

Сын: Мирошниченко Василий Миронович

Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон

Средний Челбас, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
30.03.1979

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