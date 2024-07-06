Мирошниченко Ефимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти30.03.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулинич Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулинич Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинич Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинич Алексей
Отец ребёнка: Кулинич Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Мария Мироновна
Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошниченко Клавдия Мироновна
Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон
Умерла от рака, похоронена в хуторе Коржи Ленинградской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошниченко Николай Миронович
Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошниченко Иван Миронович
Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон
Рождение ребёнка
06.05.1921
Сын: Мирошниченко Василий Миронович
Отец ребёнка: Мирошниченко Мирон
Средний Челбас, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
30.03.1979