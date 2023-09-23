Куваева Евдокия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваева Евдокия Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Южакова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Южаков Борис Михайлович

Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Южаков Ермолай Михайлович

Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Южаков Анкидин Михайлович

Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Южаков Фаддей Михайлович

Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Михайло Андреевич

Смерть
Неизвестно
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