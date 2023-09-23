Куваева Евдокия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Южакова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Южаков Ермолай Михайлович
Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Южаков Анкидин Михайлович
Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Южаков Михайло Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно