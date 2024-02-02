Беляева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.1902
Отец ребёнка: Беляев Иосиф
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Таисия Иосифовна
Отец ребёнка: Беляев Иосиф
Рождение ребёнка
18.09.1916
Отец ребёнка: Беляев Иосиф
Рождение ребёнка
1917
Сын: Беляев Александр Иосифович
Отец ребёнка: Беляев Иосиф
Смерть
1961