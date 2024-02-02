Беляева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1902

Сын: Беляев Иван Иосифович

Отец ребёнка: Беляев Иосиф

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Таисия Иосифовна

Отец ребёнка: Беляев Иосиф

Золотаревка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.09.1916

Сын: Беляев Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Беляев Иосиф

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Беляев Александр Иосифович

Отец ребёнка: Беляев Иосиф

Смерть
1961
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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