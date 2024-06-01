Холькина Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холькина Евгения Андреевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1911

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крахинский Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крахинский Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крахинский Иван Афанасьевич

Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва

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