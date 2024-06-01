Холькина Евгения Андреевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крахинский Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
До 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крахинский Иван Афанасьевич
Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва