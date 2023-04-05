Никулин Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1898 ст.

Сын: Никулин Григорий Романович

Мать ребёнка: Никулина Пелагея Афанасьевна

Место жительства
1898 ст.
Крестьянин слободы Пушкарная Корочанского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулина Пелагея Афанасьевна

Смерть
Неизвестно