Ильина Лукерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ильина Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Ильин Илья Федорович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Ильина Александра Ильинична
Отец ребёнка: Ильин Илья Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Илья Федорович
Смерть
Неизвестно