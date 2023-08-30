Ильина Лукерия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Лукерия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ильина Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Ильин Илья Федорович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Ильина Александра Ильинична

Отец ребёнка: Ильин Илья Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Илья Федорович

Смерть
Неизвестно
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