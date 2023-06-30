Suits Aleksandr — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Suits Aleksandr

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Suits Paul

Мать: Suits Elena