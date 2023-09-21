Ошлоков Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1876 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.
Мать ребёнка: Ошлокова Марфа Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно