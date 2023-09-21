Ошлоков Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлоков Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1876 ст.

Жена: Ошлокова Марфа Тимофеевна

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Рождение ребёнка
15.12.1896 ст.

Сын: Ошлоков Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Ошлокова Марфа Тимофеевна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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