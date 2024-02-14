Фазлуллина (Шарафетдинова) Бялия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазлуллина (Шарафетдинова) Бялия

Место рождения

Россия

Дата рождения

16.07.1939

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фазлуллин Сайяр

Рождение ребёнка
06.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фазлуллин Сайяр

Рождение ребёнка
12.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фазлуллин Сайяр

Рождение ребёнка
05.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фазлуллин Сайяр

Смерть
2016

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