Фазлуллина (Шарафетдинова) Бялия
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.07.1939
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1962
Рождение ребёнка
06.08.1964
Рождение ребёнка
12.06.1969
Рождение ребёнка
05.07.1975
Смерть
2016