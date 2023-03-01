Гоплачева Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.2009
Дочь: Слонова Инна Ауладиновна
Отец ребёнка: Слонов Ауладин Ладинович
Рождение ребёнка
27.01.2012
Дочь: Слонова Дана Ауладиновна
Отец ребёнка: Слонов Ауладин Ладинович
Рождение ребёнка
20.08.2016
Дочь: Слонова Элина Ауладиновна
Отец ребёнка: Слонов Ауладин Ладинович
Бракосочетание
Неизвестно