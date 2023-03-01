Гоплачева Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоплачева Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.2009

Дочь: Слонова Инна Ауладиновна

Отец ребёнка: Слонов Ауладин Ладинович

Рождение ребёнка
27.01.2012

Дочь: Слонова Дана Ауладиновна

Отец ребёнка: Слонов Ауладин Ладинович

Рождение ребёнка
20.08.2016

Дочь: Слонова Элина Ауладиновна

Отец ребёнка: Слонов Ауладин Ладинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слонов Ауладин Ладинович