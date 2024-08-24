Дондерфер Филипп Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Дондерфер Филипп Филипович
Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дондерфер Кредля Филиповна
Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дондерфер Степан Филипович
Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дондерфер Марьяна Филиповна
Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Дондерфер Александр Филипович
Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Дондерфер Кузьма Филипович
Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна
Рождение ребёнка
11.01.1920
Сын: Дондерфер Иосиф Филипович
Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна
По документам с. Русская Выгода
Смерть
Неизвестно