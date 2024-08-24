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Дондерфер Филипп Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дондерфер Магдалена Степановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Дондерфер Филипп Филипович

Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дондерфер Кредля Филиповна

Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Дондерфер Степан Филипович

Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дондерфер Марьяна Филиповна

Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Дондерфер Александр Филипович

Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Дондерфер Кузьма Филипович

Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна

Рождение ребёнка
11.01.1920

Сын: Дондерфер Иосиф Филипович

Мать ребёнка: Дондерфер Магдалена Степановна

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Смерть
Неизвестно

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