Власов Даниил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Анна Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1879
Дочь: Власова Неонила Даниловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: не указана
в Кирзе с 1897 из Тобольской
Смерть
До 1904