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Власов Даниил Васильевич

Место рождения

Плоское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Плоское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Анна Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1879

Дочь: Власова Неонила Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Власов Роман Даниилович

Мать ребёнка: не указана

Плоское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
в Кирзе с 1897 из Тобольской
Смерть
До 1904

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