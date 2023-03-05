Рыбин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Рыбина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Рыбина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Рыбина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбина Нина Владимировна

Мать ребёнка: Рыбина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно