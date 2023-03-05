Рыбин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Рыбина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Рыбина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Рыбина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбина Нина Владимировна
Мать ребёнка: Рыбина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно