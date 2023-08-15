Стрельченя Пелагея
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Арина
Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Адамовна
Отец ребёнка: Стрельченя Адам
Ставропольский край, Григоро Полицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Адамовна
Отец ребёнка: Стрельченя Адам
Ставропольский край, хутор Красночервонный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельченя Валентина Адамовна
Отец ребёнка: Стрельченя Адам
Беларусь
Смерть
Неизвестно