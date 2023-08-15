Стрельченя Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельченя Пелагея

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Арина

Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Адамовна

Отец ребёнка: Стрельченя Адам

Ставропольский край, Григоро Полицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Адамовна

Отец ребёнка: Стрельченя Адам

Ставропольский край, хутор Красночервонный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрельченя Валентина Адамовна

Отец ребёнка: Стрельченя Адам

Беларусь
Смерть
Неизвестно