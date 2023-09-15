Белявская Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белявский Кирил Анатольевич
Отец ребёнка: Белявский Атанолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белявская Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Белявский Атанолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белявский Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Белявский Атанолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно